دولار هونغ كونغ إلى دولار أمريكي

تحويل HKD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٢٧٫٨٦ usd

1.00000 HKD = 0.12786 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:33 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Save when you send money abroad

HKD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.0647588.51981.436991.661210.9639518.3078
1GBP1.1526711.22735102.0381.656431.914891.1111221.1037
1USD0.93920.814764183.13671.34961.560180.9052517.1945
1INR0.01129690.009800290.012028410.01623350.01876650.01088870.206822

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار أمريكي
100 HKD12.78630 USD
200 HKD25.57260 USD
300 HKD38.35890 USD
500 HKD63.93150 USD
1000 HKD127.86300 USD
2000 HKD255.72600 USD
2500 HKD319.65750 USD
3000 HKD383.58900 USD
4000 HKD511.45200 USD
5000 HKD639.31500 USD
10000 HKD1278.63000 USD
20000 HKD2557.26000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار هونغ كونغ
1 USD7.82085 HKD
5 USD39.10425 HKD
10 USD78.20850 HKD
20 USD156.41700 HKD
50 USD391.04250 HKD
100 USD782.08500 HKD
250 USD1955.21250 HKD
500 USD3910.42500 HKD
1000 USD7820.85000 HKD
2000 USD15641.70000 HKD
5000 USD39104.25000 HKD
10000 USD78208.50000 HKD