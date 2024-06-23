تحويل USD إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أمريكي إلى دولار هونغ كونغ

1 usd
7.80 hkd

$1.000 USD = $7.804 HKD

Mid-market exchange rate at 01:13
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.6411.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7040.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8460.987116.58910.6830.5775.29913.218

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار هونغ كونغ
1 USD٧٫٨٠٣٩٠ HKD
5 USD٣٩٫٠١٩٥٠ HKD
10 USD٧٨٫٠٣٩٠٠ HKD
20 USD١٥٦٫٠٧٨٠٠ HKD
50 USD٣٩٠٫١٩٥٠٠ HKD
100 USD٧٨٠٫٣٩٠٠٠ HKD
250 USD١٬٩٥٠٫٩٧٥٠٠ HKD
500 USD٣٬٩٠١٫٩٥٠٠٠ HKD
1000 USD٧٬٨٠٣٫٩٠٠٠٠ HKD
2000 USD١٥٬٦٠٧٫٨٠٠٠٠ HKD
5000 USD٣٩٬٠١٩٫٥٠٠٠٠ HKD
10000 USD٧٨٬٠٣٩٫٠٠٠٠٠ HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دولار أمريكي
100 HKD١٢٫٨١٤١٠ USD
200 HKD٢٥٫٦٢٨٢٠ USD
300 HKD٣٨٫٤٤٢٣٠ USD
500 HKD٦٤٫٠٧٠٥٠ USD
1000 HKD١٢٨٫١٤١٠٠ USD
2000 HKD٢٥٦٫٢٨٢٠٠ USD
2500 HKD٣٢٠٫٣٥٢٥٠ USD
3000 HKD٣٨٤٫٤٢٣٠٠ USD
4000 HKD٥١٢٫٥٦٤٠٠ USD
5000 HKD٦٤٠٫٧٠٥٠٠ USD
10000 HKD١٬٢٨١٫٤١٠٠٠ USD
20000 HKD٢٬٥٦٢٫٨٢٠٠٠ USD