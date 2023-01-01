روبية هندية إلى يوان صيني

تحويل INR إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
878.85 cny

1.00000 INR = 0.08789 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:45 UTC
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INR إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063288.16591.433781.655690.957318.2139
1GBP1.1580811.2312102.0971.660331.917311.1086321.0919
1USD0.94060.812216182.9251.348551.557270.9004517.1312
1INR0.01134230.009794580.012059110.01626230.01877920.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Chinese Yuan RMB
1 INR0.08789 CNY
5 INR0.43943 CNY
10 INR0.87885 CNY
20 INR1.75771 CNY
50 INR4.39427 CNY
100 INR8.78854 CNY
250 INR21.97135 CNY
500 INR43.94270 CNY
1000 INR87.88540 CNY
2000 INR175.77080 CNY
5000 INR439.42700 CNY
10000 INR878.85400 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / الروبية الهندية
1 CNY11.37840 INR
5 CNY56.89200 INR
10 CNY113.78400 INR
20 CNY227.56800 INR
50 CNY568.92000 INR
100 CNY1137.84000 INR
250 CNY2844.60000 INR
500 CNY5689.20000 INR
1000 CNY11378.40000 INR
2000 CNY22756.80000 INR
5000 CNY56892.00000 INR
10000 CNY113784.00000 INR