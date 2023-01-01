Pakistani Rupee (PKR)
الروبية الباكستانية هي العملة الباكستانية. رمز العملة للروبي هو PKR، وهو مكتوب على أنه "Rs) أو روي اي في أوردو. في باكستان، الروبي يتم في بعض الأحيان تهجئته "روبي" أو "روبايا" أو "روبيا" أو "روبيا". لقد تم تداول الروبية الباكستانية الحديثة بعد تفكك الراج البريطاني في عام 1947. وهي عملة ورقية.
اسم العملة
Pakistani Rupee
رمز العملة
₨
سعر الصرف PKR
|USD
|EUR
|INR
|GBP
|AED
|CAD
|SAR
|TRY
|من PKR
|0.00341
|0.00320
|0.28254
|0.00276
|0.01251
|0.00459
|0.01278
|0.09212
|إلى PKR
|293.50000
|312.41600
|3.53934
|361.70900
|79.90740
|217.76200
|78.25000
|10.85570
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