جنيه استرليني (GBP)

الجنيه البريطاني هو عملة المملكة المتحدة. وهي رابع أكبر عملة يجري تداولها فيها، خلف الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو. وهي أيضا ثالث أكبر عملة احتياطية في العالم. والجنيه الجيني هو أقدم عملة لا تزال موجودة حتى اليوم.