جنيه استرليني (GBP)
الجنيه البريطاني هو عملة المملكة المتحدة. وهي رابع أكبر عملة يجري تداولها فيها، خلف الدولار الأمريكي، والين الياباني، واليورو. وهي أيضا ثالث أكبر عملة احتياطية في العالم. والجنيه الجيني هو أقدم عملة لا تزال موجودة حتى اليوم.
اسم العملة
جنيه استرليني
رمز العملة
£
سعر الصرف GBP
|USD
|EUR
|INR
|AUD
|JPY
|CAD
|CHF
|NZD
|من GBP
|1.23265
|1.15774
|102.21800
|1.91494
|182.89400
|1.66093
|1.10912
|2.08042
|إلى GBP
|0.81126
|0.86375
|0.00978
|0.52221
|0.00547
|0.60207
|0.90162
|0.48067
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.