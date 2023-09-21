جنيه إسترليني إلى مانات أذربيجاني

تحويل GBP إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٢٬٠٩٣٫٣٨ azn

1.00000 GBP = 2.09338 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:45 UTC
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GBP إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063488.18241.433941.655610.957418.2113
1GBP1.1579411.2314102.1141.660481.917171.1086221.0883
1USD0.940350.812084182.9251.348451.55690.9002517.1255
1INR0.01134010.009792990.012059110.01626110.01877490.01085620.206518

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / مانات أذربيجان
1 GBP2.09338 AZN
5 GBP10.46690 AZN
10 GBP20.93380 AZN
20 GBP41.86760 AZN
50 GBP104.66900 AZN
100 GBP209.33800 AZN
250 GBP523.34500 AZN
500 GBP1046.69000 AZN
1000 GBP2093.38000 AZN
2000 GBP4186.76000 AZN
5000 GBP10466.90000 AZN
10000 GBP20933.80000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / جنيه استرليني
1 AZN0.47770 GBP
5 AZN2.38848 GBP
10 AZN4.77696 GBP
20 AZN9.55392 GBP
50 AZN23.88480 GBP
100 AZN47.76960 GBP
250 AZN119.42400 GBP
500 AZN238.84800 GBP
1000 AZN477.69600 GBP
2000 AZN955.39200 GBP
5000 AZN2388.48000 GBP
10000 AZN4776.96000 GBP