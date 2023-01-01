فورنت مجري إلى مانات أذربيجاني

تحويل HUF إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
46.75 azn

1.00000 HUF = 0.00467 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 14:22 UTC
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HUF إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.65391.43941.661470.964218.3348
1GBP1.152811.22945102.1991.659331.915331.1115321.1362
1USD0.937650.813372183.1261.349651.557880.904117.1916
1INR0.01127980.009784810.012029910.01623620.01874110.01087630.206814

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / مانات أذربيجان
2000 HUF9.34958 AZN
5000 HUF23.37395 AZN
10000 HUF46.74790 AZN
15000 HUF70.12185 AZN
20000 HUF93.49580 AZN
30000 HUF140.24370 AZN
40000 HUF186.99160 AZN
50000 HUF233.73950 AZN
60000 HUF280.48740 AZN
100000 HUF467.47900 AZN
150000 HUF701.21850 AZN
200000 HUF934.95800 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Hungarian Forint
1 AZN213.91400 HUF
5 AZN1069.57000 HUF
10 AZN2139.14000 HUF
20 AZN4278.28000 HUF
50 AZN10695.70000 HUF
100 AZN21391.40000 HUF
250 AZN53478.50000 HUF
500 AZN106957.00000 HUF
1000 AZN213914.00000 HUF
2000 AZN427828.00000 HUF
5000 AZN1069570.00000 HUF
10000 AZN2139140.00000 HUF