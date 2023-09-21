يورو إلى مانات أذربيجاني

تحويل EUR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
1808.80 azn

1.00000 EUR = 1.80880 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
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EUR إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655390.957618.2041
1GBP1.1578111.23195102.1591.660611.916691.1087221.0776
1USD0.939850.811721182.9251.347951.555810.900217.1091
1INR0.01133370.009788620.012059110.0162550.01876170.01085560.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / مانات أذربيجان
1 EUR1.80880 AZN
5 EUR9.04400 AZN
10 EUR18.08800 AZN
20 EUR36.17600 AZN
50 EUR90.44000 AZN
100 EUR180.88000 AZN
250 EUR452.20000 AZN
500 EUR904.40000 AZN
1000 EUR1808.80000 AZN
2000 EUR3617.60000 AZN
5000 EUR9044.00000 AZN
10000 EUR18088.00000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / اليورو
1 AZN0.55285 EUR
5 AZN2.76426 EUR
10 AZN5.52853 EUR
20 AZN11.05706 EUR
50 AZN27.64265 EUR
100 AZN55.28530 EUR
250 AZN138.21325 EUR
500 AZN276.42650 EUR
1000 AZN552.85300 EUR
2000 AZN1105.70600 EUR
5000 AZN2764.26500 EUR
10000 AZN5528.53000 EUR