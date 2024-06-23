1 يورو إلى مانات أذربيجاني

تحويل EUR إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1 eur
1.82 azn

€1.000 EUR = man.1.817 AZN

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / مانات أذربيجان
1 EUR١٫٨١٦٦٣ AZN
5 EUR٩٫٠٨٣١٥ AZN
10 EUR١٨٫١٦٦٣٠ AZN
20 EUR٣٦٫٣٣٢٦٠ AZN
50 EUR٩٠٫٨٣١٥٠ AZN
100 EUR١٨١٫٦٦٣٠٠ AZN
250 EUR٤٥٤٫١٥٧٥٠ AZN
500 EUR٩٠٨٫٣١٥٠٠ AZN
1000 EUR١٬٨١٦٫٦٣٠٠٠ AZN
2000 EUR٣٬٦٣٣٫٢٦٠٠٠ AZN
5000 EUR٩٬٠٨٣٫١٥٠٠٠ AZN
10000 EUR١٨٬١٦٦٫٣٠٠٠٠ AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / اليورو
1 AZN٠٫٥٥٠٤٧ EUR
5 AZN٢٫٧٥٢٣٥ EUR
10 AZN٥٫٥٠٤٦٩ EUR
20 AZN١١٫٠٠٩٣٨ EUR
50 AZN٢٧٫٥٢٣٤٥ EUR
100 AZN٥٥٫٠٤٦٩٠ EUR
250 AZN١٣٧٫٦١٧٢٥ EUR
500 AZN٢٧٥٫٢٣٤٥٠ EUR
1000 AZN٥٥٠٫٤٦٩٠٠ EUR
2000 AZN١٬١٠٠٫٩٣٨٠٠ EUR
5000 AZN٢٬٧٥٢٫٣٤٥٠٠ EUR
10000 AZN٥٬٥٠٤٫٦٩٠٠٠ EUR