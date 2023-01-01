فرنك سويسري إلى مانات أذربيجاني

تحويل CHF إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٬٨٨٩٫٥٢ azn

1.00000 CHF = 1.88952 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 2:8 UTC
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CHF إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.0641588.24461.434531.656520.9573518.2039
1GBP1.1582111.2324102.1971.661341.918431.1088121.0821
1USD0.93980.811425182.9251.348051.556660.899717.1065
1INR0.01133210.009785050.012059110.01625630.01877190.01084960.206289

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / مانات أذربيجان
1 CHF1.88952 AZN
5 CHF9.44760 AZN
10 CHF18.89520 AZN
20 CHF37.79040 AZN
50 CHF94.47600 AZN
100 CHF188.95200 AZN
250 CHF472.38000 AZN
500 CHF944.76000 AZN
1000 CHF1889.52000 AZN
2000 CHF3779.04000 AZN
5000 CHF9447.60000 AZN
10000 CHF18895.20000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الفرنك السويسري
1 AZN0.52924 CHF
5 AZN2.64617 CHF
10 AZN5.29235 CHF
20 AZN10.58470 CHF
50 AZN26.46175 CHF
100 AZN52.92350 CHF
250 AZN132.30875 CHF
500 AZN264.61750 CHF
1000 AZN529.23500 CHF
2000 AZN1058.47000 CHF
5000 AZN2646.17500 CHF
10000 AZN5292.35000 CHF