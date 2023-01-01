الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مانات أذربيجاني

تحويل CZK إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٧٤٠٫٦٤ azn

1.00000 CZK = 0.07406 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 8:59 UTC
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CZK إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 AZN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86611.065788.59461.438111.663340.966818.2226
1GBP1.154611.2304102.2871.660361.92041.1162721.0389
1USD0.938350.812744183.13281.349451.560790.907217.0992
1INR0.01128740.009776450.012028910.01623250.01877470.01091270.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / مانات أذربيجان
1 CZK0.07406 AZN
5 CZK0.37032 AZN
10 CZK0.74064 AZN
20 CZK1.48129 AZN
50 CZK3.70322 AZN
100 CZK7.40644 AZN
250 CZK18.51610 AZN
500 CZK37.03220 AZN
1000 CZK74.06440 AZN
2000 CZK148.12880 AZN
5000 CZK370.32200 AZN
10000 CZK740.64400 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AZN13.50180 CZK
5 AZN67.50900 CZK
10 AZN135.01800 CZK
20 AZN270.03600 CZK
50 AZN675.09000 CZK
100 AZN1350.18000 CZK
250 AZN3375.45000 CZK
500 AZN6750.90000 CZK
1000 AZN13501.80000 CZK
2000 AZN27003.60000 CZK
5000 AZN67509.00000 CZK
10000 AZN135018.00000 CZK