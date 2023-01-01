كرونة نروجية إلى مانات أذربيجاني

تحويل NOK إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
157.73 azn

1.00000 NOK = 0.15773 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

NOK إلى AZN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 AZN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065988.60511.436571.663260.9643518.3592
1GBP1.15311.22895102.1591.656321.917691.111921.1676
1USD0.93820.813703183.1271.347751.560430.9047517.2241
1INR0.0112860.009788670.012029810.01621310.01877160.01088390.207202

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

NOK إلى USD

NOK إلى EUR

NOK إلى INR

NOK إلى GBP

NOK إلى SEK

NOK إلى KRW

NOK إلى PLN

NOK إلى DKK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل كروني نرويجي / مانات أذربيجان
1 NOK0.15773 AZN
5 NOK0.78867 AZN
10 NOK1.57735 AZN
20 NOK3.15470 AZN
50 NOK7.88675 AZN
100 NOK15.77350 AZN
250 NOK39.43375 AZN
500 NOK78.86750 AZN
1000 NOK157.73500 AZN
2000 NOK315.47000 AZN
5000 NOK788.67500 AZN
10000 NOK1577.35000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / كروني نرويجي
1 AZN6.33974 NOK
5 AZN31.69870 NOK
10 AZN63.39740 NOK
20 AZN126.79480 NOK
50 AZN316.98700 NOK
100 AZN633.97400 NOK
250 AZN1584.93500 NOK
500 AZN3169.87000 NOK
1000 AZN6339.74000 NOK
2000 AZN12679.48000 NOK
5000 AZN31698.70000 NOK
10000 AZN63397.40000 NOK