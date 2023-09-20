دولار كندي إلى مانات أذربيجاني

تحويل CAD إلى AZN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٬٢٦١٫٣٦ azn

1.00000 CAD = 1.26136 AZN

متوسط سعر صرف السوق عند 0:0 UTC
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CAD إلى AZN مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064988.30681.435221.654730.958118.2039
1GBP1.1575411.23265102.2181.66131.915391.1090421.0715
1USD0.939050.81126182.9251.347751.553880.899717.0945
1INR0.01132420.009783060.012059110.01625260.01873840.01084960.206144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى مانات أذربيجاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / مانات أذربيجان
1 CAD1.26136 AZN
5 CAD6.30680 AZN
10 CAD12.61360 AZN
20 CAD25.22720 AZN
50 CAD63.06800 AZN
100 CAD126.13600 AZN
250 CAD315.34000 AZN
500 CAD630.68000 AZN
1000 CAD1261.36000 AZN
2000 CAD2522.72000 AZN
5000 CAD6306.80000 AZN
10000 CAD12613.60000 AZN
معدلات التحويل مانات أذربيجان / دولار كندي
1 AZN0.79279 CAD
5 AZN3.96397 CAD
10 AZN7.92794 CAD
20 AZN15.85588 CAD
50 AZN39.63970 CAD
100 AZN79.27940 CAD
250 AZN198.19850 CAD
500 AZN396.39700 CAD
1000 AZN792.79400 CAD
2000 AZN1585.58800 CAD
5000 AZN3963.97000 CAD
10000 AZN7927.94000 CAD