دولار كندي إلى يوان صيني

تحويل CAD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
٥٬٤٠٧٫٨٦ cny

1.00000 CAD = 5.40786 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 0:2 UTC
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CAD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434981.654190.957918.2019
1GBP1.1576811.23265102.2181.661181.914941.1089421.0712
1USD0.939150.81126182.9251.347651.553520.899617.0942
1INR0.01132520.009783060.012059110.01625140.0187340.01084840.20614

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / Chinese Yuan RMB
1 CAD5.40786 CNY
5 CAD27.03930 CNY
10 CAD54.07860 CNY
20 CAD108.15720 CNY
50 CAD270.39300 CNY
100 CAD540.78600 CNY
250 CAD1351.96500 CNY
500 CAD2703.93000 CNY
1000 CAD5407.86000 CNY
2000 CAD10815.72000 CNY
5000 CAD27039.30000 CNY
10000 CAD54078.60000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار كندي
1 CNY0.18492 CAD
5 CNY0.92458 CAD
10 CNY1.84916 CAD
20 CNY3.69832 CAD
50 CNY9.24580 CAD
100 CNY18.49160 CAD
250 CNY46.22900 CAD
500 CNY92.45800 CAD
1000 CNY184.91600 CAD
2000 CNY369.83200 CAD
5000 CNY924.58000 CAD
10000 CNY1849.16000 CAD