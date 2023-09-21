كرونة دنماركية إلى يوان صيني

تحويل DKK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dkk
١٬٠٤٤٫٧٩ cny

1.00000 DKK = 1.04479 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 9:32 UTC
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DKK إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065988.61721.438381.663650.966118.2309
1GBP1.15411.23005102.2641.659891.919851.1148821.0385
1USD0.93820.812975183.13841.349451.560790.906417.1038
1INR0.01128450.009778580.012028110.01623140.01877340.01090230.205727

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة دنماركية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DKK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DKK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كرونة دانمركية / Chinese Yuan RMB
1 DKK1.04479 CNY
5 DKK5.22395 CNY
10 DKK10.44790 CNY
20 DKK20.89580 CNY
50 DKK52.23950 CNY
100 DKK104.47900 CNY
250 DKK261.19750 CNY
500 DKK522.39500 CNY
1000 DKK1044.79000 CNY
2000 DKK2089.58000 CNY
5000 DKK5223.95000 CNY
10000 DKK10447.90000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / كرونة دانمركية
1 CNY0.95713 DKK
5 CNY4.78563 DKK
10 CNY9.57126 DKK
20 CNY19.14252 DKK
50 CNY47.85630 DKK
100 CNY95.71260 DKK
250 CNY239.28150 DKK
500 CNY478.56300 DKK
1000 CNY957.12600 DKK
2000 CNY1914.25200 DKK
5000 CNY4785.63000 DKK
10000 CNY9571.26000 DKK