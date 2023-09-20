دولار أسترالي إلى يوان صيني

تحويل AUD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
4691.59 cny

1.00000 AUD = 4.69159 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
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AUD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065188.32341.435441.654520.95818.2078
1GBP1.1575411.23285102.2341.661511.915111.1089221.0754
1USD0.93890.811129182.9251.34771.55340.8994517.0949
1INR0.0113220.009781470.012059110.0162520.01873260.01084650.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Chinese Yuan RMB
1 AUD4.69159 CNY
5 AUD23.45795 CNY
10 AUD46.91590 CNY
20 AUD93.83180 CNY
50 AUD234.57950 CNY
100 AUD469.15900 CNY
250 AUD1172.89750 CNY
500 AUD2345.79500 CNY
1000 AUD4691.59000 CNY
2000 AUD9383.18000 CNY
5000 AUD23457.95000 CNY
10000 AUD46915.90000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار أسترالي
1 CNY0.21315 AUD
5 CNY1.06574 AUD
10 CNY2.13148 AUD
20 CNY4.26296 AUD
50 CNY10.65740 AUD
100 CNY21.31480 AUD
250 CNY53.28700 AUD
500 CNY106.57400 AUD
1000 CNY213.14800 AUD
2000 CNY426.29600 AUD
5000 CNY1065.74000 AUD
10000 CNY2131.48000 AUD