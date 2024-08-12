100 يوان صيني إلى دولار أسترالي

تحويل CNY إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

100 cny
21.13 aud

¥1.000 CNY = A$0.2113 AUD

Mid-market exchange rate at 07:47
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

CNY إلى AUD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7981.3730.9160.7831.51783.9581.325
1 HKD0.12810.1760.1170.10.19510.7660.17
1 CAD0.7285.68110.6670.5711.10561.160.965
1 EUR1.0928.5161.49910.8551.65791.6861.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار أسترالي
1 CNY٠٫٢١١٣٣ AUD
5 CNY١٫٠٥٦٦٤ AUD
10 CNY٢٫١١٣٢٧ AUD
20 CNY٤٫٢٢٦٥٤ AUD
50 CNY١٠٫٥٦٦٣٥ AUD
100 CNY٢١٫١٣٢٧٠ AUD
250 CNY٥٢٫٨٣١٧٥ AUD
500 CNY١٠٥٫٦٦٣٥٠ AUD
1000 CNY٢١١٫٣٢٧٠٠ AUD
2000 CNY٤٢٢٫٦٥٤٠٠ AUD
5000 CNY١٬٠٥٦٫٦٣٥٠٠ AUD
10000 CNY٢٬١١٣٫٢٧٠٠٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Chinese Yuan RMB
1 AUD٤٫٧٣٢٠٠ CNY
5 AUD٢٣٫٦٦٠٠٠ CNY
10 AUD٤٧٫٣٢٠٠٠ CNY
20 AUD٩٤٫٦٤٠٠٠ CNY
50 AUD٢٣٦٫٦٠٠٠٠ CNY
100 AUD٤٧٣٫٢٠٠٠٠ CNY
250 AUD١٬١٨٣٫٠٠٠٠٠ CNY
500 AUD٢٬٣٦٦٫٠٠٠٠٠ CNY
1000 AUD٤٬٧٣٢٫٠٠٠٠٠ CNY
2000 AUD٩٬٤٦٤٫٠٠٠٠٠ CNY
5000 AUD٢٣٬٦٦٠٫٠٠٠٠٠ CNY
10000 AUD٤٧٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ CNY