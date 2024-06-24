500 دولار أسترالي إلى يوان صيني

تحويل AUD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

500 aud
2,410.85 cny

A$1.000 AUD = ¥4.822 CNY

Mid-market exchange rate at 12:48
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78983.4750.9321.634159.3751.3691.353
1 GBP1.2671105.7421.182.07201.8881.7341.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.57711.754171.031.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Chinese Yuan RMB
1 AUD٤٫٨٢١٦٩ CNY
5 AUD٢٤٫١٠٨٤٥ CNY
10 AUD٤٨٫٢١٦٩٠ CNY
20 AUD٩٦٫٤٣٣٨٠ CNY
50 AUD٢٤١٫٠٨٤٥٠ CNY
100 AUD٤٨٢٫١٦٩٠٠ CNY
250 AUD١٬٢٠٥٫٤٢٢٥٠ CNY
500 AUD٢٬٤١٠٫٨٤٥٠٠ CNY
1000 AUD٤٬٨٢١٫٦٩٠٠٠ CNY
2000 AUD٩٬٦٤٣٫٣٨٠٠٠ CNY
5000 AUD٢٤٬١٠٨٫٤٥٠٠٠ CNY
10000 AUD٤٨٬٢١٦٫٩٠٠٠٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار أسترالي
1 CNY٠٫٢٠٧٤٠ AUD
5 CNY١٫٠٣٦٩٨ AUD
10 CNY٢٫٠٧٣٩٦ AUD
20 CNY٤٫١٤٧٩٢ AUD
50 CNY١٠٫٣٦٩٨٠ AUD
100 CNY٢٠٫٧٣٩٦٠ AUD
250 CNY٥١٫٨٤٩٠٠ AUD
500 CNY١٠٣٫٦٩٨٠٠ AUD
1000 CNY٢٠٧٫٣٩٦٠٠ AUD
2000 CNY٤١٤٫٧٩٢٠٠ AUD
5000 CNY١٬٠٣٦٫٩٨٠٠٠ AUD
10000 CNY٢٬٠٧٣٫٩٦٠٠٠ AUD