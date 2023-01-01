دولار نيوزيلندي (NZD)

الدولار النيوزيلندي هو العملة الرسمية لنيوزيلندا، ورقم العملة للدولار النيوزيلندي هو الدينار النيوزيلندي. وعادة ما يكتب رمزها بالدولار الأمريكي، وفي بعض الأحيان يستخدم الدولار النيوزيلندي لتمييزه عن العملات الأخرى التي تستخدم نفس الإشارة. الأسماء المستعارة غير الرسمية لدولار نيوزيلندا هي 'كيوي' و 'buck'. الكيوي هو من السكان الأصليين لنيوزيلندا ويعرض على عملة دولار واحد. كما أن النيوزيلنديين يطلق عليهم أيضاً اسم "كيويس".

اسم العملة

دولار نيوزيلندي

رمز العملة

$

سعر الصرف NZD

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
من NZD0.592250.920570.480570.5563949.112300.798240.5329787.91660
إلى NZD1.688481.086282.080881.797300.020361.252761.876290.01137

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مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف دولار نيوزيلندي