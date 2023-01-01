دولار نيوزيلندي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل NZD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
14625.10 hnl

1.00000 NZD = 14.62510 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 0:38 UTC
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NZD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065688.31641.436431.663180.9644518.3636
1GBP1.1528711.22855101.8221.656091.917511.1118921.1717
1USD0.938450.813968182.87951.3481.560790.90517.2331
1INR0.01132290.00982110.012065710.01626460.01883210.01091950.20793

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / لامبيرا هندوراسي
1 NZD14.62510 HNL
5 NZD73.12550 HNL
10 NZD146.25100 HNL
20 NZD292.50200 HNL
50 NZD731.25500 HNL
100 NZD1462.51000 HNL
250 NZD3656.27500 HNL
500 NZD7312.55000 HNL
1000 NZD14625.10000 HNL
2000 NZD29250.20000 HNL
5000 NZD73125.50000 HNL
10000 NZD146251.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار نيوزيلندي
1 HNL0.06838 NZD
5 HNL0.34188 NZD
10 HNL0.68376 NZD
20 HNL1.36751 NZD
50 HNL3.41878 NZD
100 HNL6.83757 NZD
250 HNL17.09392 NZD
500 HNL34.18785 NZD
1000 HNL68.37570 NZD
2000 HNL136.75140 NZD
5000 HNL341.87850 NZD
10000 HNL683.75700 NZD