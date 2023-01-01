دولار هونغ كونغ إلى لمبيرة هندوراسية
تحويل HKD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى لمبيرة هندوراسية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / لامبيرا هندوراسي
|100 HKD
|315.16500 HNL
|200 HKD
|630.33000 HNL
|300 HKD
|945.49500 HNL
|500 HKD
|1575.82500 HNL
|1000 HKD
|3151.65000 HNL
|2000 HKD
|6303.30000 HNL
|2500 HKD
|7879.12500 HNL
|3000 HKD
|9454.95000 HNL
|4000 HKD
|12606.60000 HNL
|5000 HKD
|15758.25000 HNL
|10000 HKD
|31516.50000 HNL
|20000 HKD
|63033.00000 HNL