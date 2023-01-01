دولار هونغ كونغ إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل HKD إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٣٬١٥١٫٦٥ hnl

1.00000 HKD = 3.15165 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 13:25 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

HKD إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 HNL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06588.54011.437751.662110.964218.3281
1GBP1.152611.22755102.0541.657191.91581.1113421.1255
1USD0.9390.814631183.13621.351.560670.905417.2095
1INR0.01129430.009798750.012028510.01623840.01877250.01089060.207004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for هونج كونج دولار

HKD إلى USD

HKD إلى CNY

HKD إلى GBP

HKD إلى SGD

HKD إلى AUD

HKD إلى EUR

HKD إلى CAD

HKD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / لامبيرا هندوراسي
100 HKD315.16500 HNL
200 HKD630.33000 HNL
300 HKD945.49500 HNL
500 HKD1575.82500 HNL
1000 HKD3151.65000 HNL
2000 HKD6303.30000 HNL
2500 HKD7879.12500 HNL
3000 HKD9454.95000 HNL
4000 HKD12606.60000 HNL
5000 HKD15758.25000 HNL
10000 HKD31516.50000 HNL
20000 HKD63033.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار هونغ كونغ
1 HNL0.31729 HKD
5 HNL1.58647 HKD
10 HNL3.17294 HKD
20 HNL6.34588 HKD
50 HNL15.86470 HKD
100 HNL31.72940 HKD
250 HNL79.32350 HKD
500 HNL158.64700 HKD
1000 HNL317.29400 HKD
2000 HNL634.58800 HKD
5000 HNL1586.47000 HKD
10000 HNL3172.94000 HKD