ليف بلغاري إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل BGN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
١٣٬٤٠٢٫٢٠ hnl

1.00000 BGN = 13.40220 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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BGN إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0636588.37871.434861.660530.957218.2193
1GBP1.1582811.232102.3671.661971.923351.108721.1029
1USD0.94020.811688183.091.3491.561160.8999517.129
1INR0.01131490.009768780.012035110.01623540.01878880.0108310.20615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليف بلغاري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / لامبيرا هندوراسي
1 BGN13.40220 HNL
5 BGN67.01100 HNL
10 BGN134.02200 HNL
20 BGN268.04400 HNL
50 BGN670.11000 HNL
100 BGN1340.22000 HNL
250 BGN3350.55000 HNL
500 BGN6701.10000 HNL
1000 BGN13402.20000 HNL
2000 BGN26804.40000 HNL
5000 BGN67011.00000 HNL
10000 BGN134022.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / لياف بلغاري
1 HNL0.07461 BGN
5 HNL0.37307 BGN
10 HNL0.74615 BGN
20 HNL1.49229 BGN
50 HNL3.73073 BGN
100 HNL7.46145 BGN
250 HNL18.65363 BGN
500 HNL37.30725 BGN
1000 HNL74.61450 BGN
2000 HNL149.22900 BGN
5000 HNL373.07250 BGN
10000 HNL746.14500 BGN