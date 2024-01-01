1 لمبيرة هندوراسية إلى ليف بلغاري

تحويل HNL إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1 hnl
0.07 bgn

1.00000 HNL = 0.07315 BGN

Mid-market exchange rate at 08:12
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546751.0827589.72811.464371.653430.95369518.528
1 GBP1.1700411.26685104.9851.713351.934571.1158621.6783
1 USD0.923550.789359182.87061.352451.527070.8808517.112
1 INR0.01114480.00952520.01206710.016320.01842710.01062920.206491

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / لياف بلغاري
1 HNL0.07315 BGN
5 HNL0.36574 BGN
10 HNL0.73148 BGN
20 HNL1.46296 BGN
50 HNL3.65740 BGN
100 HNL7.31480 BGN
250 HNL18.28700 BGN
500 HNL36.57400 BGN
1000 HNL73.14800 BGN
2000 HNL146.29600 BGN
5000 HNL365.74000 BGN
10000 HNL731.48000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / لامبيرا هندوراسي
1 BGN13.67090 HNL
5 BGN68.35450 HNL
10 BGN136.70900 HNL
20 BGN273.41800 HNL
50 BGN683.54500 HNL
100 BGN1367.09000 HNL
250 BGN3417.72500 HNL
500 BGN6835.45000 HNL
1000 BGN13670.90000 HNL
2000 BGN27341.80000 HNL
5000 BGN68354.50000 HNL
10000 BGN136709.00000 HNL