دولار كندي إلى دولار أسترالي

تحويل CAD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١٬١٥٢٫٩٤ aud

1.00000 CAD = 1.15294 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:0 UTC
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CAD إلى AUD مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064988.30681.435221.654730.958118.2039
1GBP1.1575411.23265102.2181.66131.915391.1090421.0715
1USD0.939050.81126182.9251.347751.553880.899717.0945
1INR0.01132420.009783060.012059110.01625260.01873840.01084960.206144

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / دولار أسترالي
1 CAD1.15294 AUD
5 CAD5.76470 AUD
10 CAD11.52940 AUD
20 CAD23.05880 AUD
50 CAD57.64700 AUD
100 CAD115.29400 AUD
250 CAD288.23500 AUD
500 CAD576.47000 AUD
1000 CAD1152.94000 AUD
2000 CAD2305.88000 AUD
5000 CAD5764.70000 AUD
10000 CAD11529.40000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دولار كندي
1 AUD0.86735 CAD
5 AUD4.33673 CAD
10 AUD8.67345 CAD
20 AUD17.34690 CAD
50 AUD43.36725 CAD
100 AUD86.73450 CAD
250 AUD216.83625 CAD
500 AUD433.67250 CAD
1000 AUD867.34500 CAD
2000 AUD1734.69000 CAD
5000 AUD4336.72500 CAD
10000 AUD8673.45000 CAD