يورو إلى دولار أسترالي

تحويل EUR إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٬٦٥٥٫٣٩ aud

1.00000 EUR = 1.65539 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:30 UTC
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EUR إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.06488.23221.434221.655390.957618.2041
1GBP1.1578111.23195102.1591.660611.916691.1087221.0776
1USD0.939850.811721182.9251.347951.555810.900217.1091
1INR0.01133370.009788620.012059110.0162550.01876170.01085560.20632

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل اليورو / دولار أسترالي
1 EUR1.65539 AUD
5 EUR8.27695 AUD
10 EUR16.55390 AUD
20 EUR33.10780 AUD
50 EUR82.76950 AUD
100 EUR165.53900 AUD
250 EUR413.84750 AUD
500 EUR827.69500 AUD
1000 EUR1655.39000 AUD
2000 EUR3310.78000 AUD
5000 EUR8276.95000 AUD
10000 EUR16553.90000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / اليورو
1 AUD0.60409 EUR
5 AUD3.02044 EUR
10 AUD6.04088 EUR
20 AUD12.08176 EUR
50 AUD30.20440 EUR
100 AUD60.40880 EUR
250 AUD151.02200 EUR
500 AUD302.04400 EUR
1000 AUD604.08800 EUR
2000 AUD1208.17600 EUR
5000 AUD3020.44000 EUR
10000 AUD6040.88000 EUR