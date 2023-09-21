يورو إلى فرنك سويسري

تحويل EUR إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٩٥٧٫٦٥ chf

1.00000 EUR = 0.95765 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

EUR إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 CHF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064188.24051.434251.655290.9576518.2046
1GBP1.1578111.23205102.1681.660621.916541.1087821.0779
1USD0.939750.811655182.9251.347851.555570.8999517.108
1INR0.01133270.009787820.012059110.01625380.01875880.01085260.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for اليورو

EUR إلى USD

EUR إلى GBP

EUR إلى CHF

EUR إلى CAD

EUR إلى INR

EUR إلى AUD

EUR إلى JPY

EUR إلى PLN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل اليورو / الفرنك السويسري
1 EUR0.95765 CHF
5 EUR4.78825 CHF
10 EUR9.57650 CHF
20 EUR19.15300 CHF
50 EUR47.88250 CHF
100 EUR95.76500 CHF
250 EUR239.41250 CHF
500 EUR478.82500 CHF
1000 EUR957.65000 CHF
2000 EUR1915.30000 CHF
5000 EUR4788.25000 CHF
10000 EUR9576.50000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / اليورو
1 CHF1.04422 EUR
5 CHF5.22110 EUR
10 CHF10.44220 EUR
20 CHF20.88440 EUR
50 CHF52.21100 EUR
100 CHF104.42200 EUR
250 CHF261.05500 EUR
500 CHF522.11000 EUR
1000 CHF1044.22000 EUR
2000 CHF2088.44000 EUR
5000 CHF5221.10000 EUR
10000 CHF10442.20000 EUR