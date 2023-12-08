250 فرنك سويسري إلى يورو

تحويل CHF إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ chf
٢٦٥٫٠٦ eur

1.00000 CHF = 1.06022 EUR

Mid-market exchange rate at 09:56
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أعلى العملات

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.92790.79643283.37471.358051.51343144.2951.62681
1 EUR1.077710.858389.85291.463571.63103155.4951.75321
1 GBP1.25561.165091104.6851.705171.90026181.1772.04262
1 INR0.0119940.01112930.0095524410.01628850.01815221.730680.019512

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / اليورو
1 CHF1.06022 EUR
5 CHF5.30110 EUR
10 CHF10.60220 EUR
20 CHF21.20440 EUR
50 CHF53.01100 EUR
100 CHF106.02200 EUR
250 CHF265.05500 EUR
500 CHF530.11000 EUR
1000 CHF1060.22000 EUR
2000 CHF2120.44000 EUR
5000 CHF5301.10000 EUR
10000 CHF10602.20000 EUR
معدلات التحويل اليورو / الفرنك السويسري
1 EUR0.94320 CHF
5 EUR4.71600 CHF
10 EUR9.43200 CHF
20 EUR18.86400 CHF
50 EUR47.16000 CHF
100 EUR94.32000 CHF
250 EUR235.80000 CHF
500 EUR471.60000 CHF
1000 EUR943.20000 CHF
2000 EUR1886.40000 CHF
5000 EUR4716.00000 CHF
10000 EUR9432.00000 CHF