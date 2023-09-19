دولار أمريكي إلى جنيه إسترليني

تحويل USD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٨١٢٫٢٨ gbp

1.00000 USD = 0.81228 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:17 UTC
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USD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0633588.17831.433771.655790.9575518.2109
1GBP1.1577411.2311102.0891.659951.9171.108621.0838
1USD0.940450.812282182.9251.348351.557150.900517.126
1INR0.01134070.009795380.012059110.01625990.01877780.01085920.206524

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه استرليني
1 USD0.81228 GBP
5 USD4.06141 GBP
10 USD8.12282 GBP
20 USD16.24564 GBP
50 USD40.61410 GBP
100 USD81.22820 GBP
250 USD203.07050 GBP
500 USD406.14100 GBP
1000 USD812.28200 GBP
2000 USD1624.56400 GBP
5000 USD4061.41000 GBP
10000 USD8122.82000 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دولار أمريكي
1 GBP1.23110 USD
5 GBP6.15550 USD
10 GBP12.31100 USD
20 GBP24.62200 USD
50 GBP61.55500 USD
100 GBP123.11000 USD
250 GBP307.77500 USD
500 GBP615.55000 USD
1000 GBP1231.10000 USD
2000 GBP2462.20000 USD
5000 GBP6155.50000 USD
10000 GBP12311.00000 USD