دولار أمريكي إلى وون كوري جنوبي

تحويل USD إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
1338660 krw

1.00000 USD = 1338.66000 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 1:21 UTC
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USD إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 KRW
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.433881.655980.957618.2131
1GBP1.1578811.23145102.1181.660241.91741.1087821.0883
1USD0.940250.812051182.9251.34821.557030.9003517.1248
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625810.01877630.01085740.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / وون كوريا الجنوبية
1 USD1338.66000 KRW
5 USD6693.30000 KRW
10 USD13386.60000 KRW
20 USD26773.20000 KRW
50 USD66933.00000 KRW
100 USD133866.00000 KRW
250 USD334665.00000 KRW
500 USD669330.00000 KRW
1000 USD1338660.00000 KRW
2000 USD2677320.00000 KRW
5000 USD6693300.00000 KRW
10000 USD13386600.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / دولار أمريكي
1 KRW0.00075 USD
5 KRW0.00374 USD
10 KRW0.00747 USD
20 KRW0.01494 USD
50 KRW0.03735 USD
100 KRW0.07470 USD
250 KRW0.18675 USD
500 KRW0.37351 USD
1000 KRW0.74702 USD
2000 KRW1.49404 USD
5000 KRW3.73509 USD
10000 KRW7.47018 USD