فورنت مجري إلى وون كوري جنوبي

تحويل HUF إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
36867 krw

1.00000 HUF = 3.68665 KRW

متوسط سعر صرف السوق عند 14:29 UTC
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HUF إلى KRW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 KRW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066188.62821.438921.661370.962818.3147
1GBP1.1524711.2287102.1461.658381.914761.109621.1081
1USD0.9380.813868183.13311.34971.558360.903117.1792
1INR0.01128310.009789940.012028910.01623540.01874540.01086330.206647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / وون كوريا الجنوبية
2000 HUF7373.30000 KRW
5000 HUF18433.25000 KRW
10000 HUF36866.50000 KRW
15000 HUF55299.75000 KRW
20000 HUF73733.00000 KRW
30000 HUF110599.50000 KRW
40000 HUF147466.00000 KRW
50000 HUF184332.50000 KRW
60000 HUF221199.00000 KRW
100000 HUF368665.00000 KRW
150000 HUF552997.50000 KRW
200000 HUF737330.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Hungarian Forint
1 KRW0.27125 HUF
5 KRW1.35625 HUF
10 KRW2.71249 HUF
20 KRW5.42498 HUF
50 KRW13.56245 HUF
100 KRW27.12490 HUF
250 KRW67.81225 HUF
500 KRW135.62450 HUF
1000 KRW271.24900 HUF
2000 KRW542.49800 HUF
5000 KRW1356.24500 HUF
10000 KRW2712.49000 HUF