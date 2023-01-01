راند جنوب أفريقيا (ZAR)
إن راند جنوب أفريقيا هو عملة جنوب أفريقيا. رمزها ببساطة هو "R" و رمز العملة الخاص به هو ZAR ، من "zuid-afrikaanse rand" الهولندي ، أو راند جنوب أفريقيا. الراند عبارة عن نقود ورقية، وعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. البورصة الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا هي بالدولار الأمريكي. الراند هو العملة الثامنة عشرة الأكثر تداولاً في العالم.
اسم العملة
راند جنوب أفريقيا
رمز العملة
R
سعر الصرف ZAR
|USD
|GBP
|EUR
|XOF
|AUD
|ZMW
|MVR
|MXN
|من ZAR
|0.05298
|0.04300
|0.04978
|32.49060
|0.08238
|1.10728
|0.81909
|0.90637
|إلى ZAR
|18.87470
|23.25550
|20.08650
|0.03078
|12.13930
|0.90312
|1.22087
|1.10331
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