راند جنوب أفريقيا (ZAR)

إن راند جنوب أفريقيا هو عملة جنوب أفريقيا. رمزها ببساطة هو "R" و رمز العملة الخاص به هو ZAR ، من "zuid-afrikaanse rand" الهولندي ، أو راند جنوب أفريقيا. الراند عبارة عن نقود ورقية، وعامل تحويلها له 6 أرقام هامة. البورصة الأكثر شعبية في جنوب أفريقيا هي بالدولار الأمريكي. الراند هو العملة الثامنة عشرة الأكثر تداولاً في العالم.

اسم العملة

راند جنوب أفريقيا

رمز العملة

R

سعر الصرف ZAR

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
من ZAR0.052980.043000.0497832.490600.082381.107280.819090.90637
إلى ZAR18.8747023.2555020.086500.0307812.139300.903121.220871.10331

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مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف راند جنوب أفريقي