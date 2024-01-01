Южноафриканский ранд (ZAR)
Южноафриканский рэнд — это официальная валюта Южной Африки. Код валюты — ZAR; символ — ‘R’. Его чаще всего обменивают на доллар США и он занимает 18 место среди самых торгуемых валют мира. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Южноафриканский рэнд является необеспеченной валютой.
Название валюты
Южноафриканский ранд
Символ валюты
R
Обменный курс для ZAR
|USD
|GBP
|EUR
|XOF
|AUD
|ZMW
|MVR
|MXN
|Из ZAR
|0.05502
|0.04239
|0.05039
|33.05190
|0.08170
|1.45023
|0.83588
|0.97755
|В ZAR
|18.17540
|23.59260
|19.84660
|0.03026
|12.24020
|0.68955
|1.19634
|1.02297
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