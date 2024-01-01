Южноафриканский ранд (ZAR)

Южноафриканский рэнд — это официальная валюта Южной Африки. Код валюты — ZAR; символ — ‘R’. Его чаще всего обменивают на доллар США и он занимает 18 место среди самых торгуемых валют мира. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и Южноафриканский рэнд является необеспеченной валютой.

Название валюты

Южноафриканский ранд

R

Обменный курс для ZAR

 USD GBP EUR XOF AUD ZMW MVR MXN
Из ZAR0.05502 0.04239 0.05039 33.05190 0.08170 1.45023 0.83588 0.97755
В ZAR18.17540 23.59260 19.84660 0.03026 12.24020 0.68955 1.19634 1.02297

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