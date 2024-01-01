Франк КФА BCEAO (XOF)
Название валюты
Франк КФА BCEAO
Символ валюты
CFA
Обменный курс для XOF
|USD
|GBP
|CAD
|EUR
|AUD
|MAD
|SGD
|NGN
|Из XOF
|0.00166
|0.00128
|0.00228
|0.00152
|0.00247
|0.01633
|0.00223
|2.68539
|В XOF
|600.73200
|779.78000
|439.05100
|655.96900
|404.56300
|61.23360
|447.75600
|0.37239
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