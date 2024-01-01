Франк КФА BCEAO (XOF)

Название валюты

Франк КФА BCEAO

CFA

Обменный курс для XOF

 USD GBP CAD EUR AUD MAD SGD NGN
Из XOF0.00166 0.00128 0.00228 0.00152 0.00247 0.01633 0.00223 2.68539
В XOF600.73200 779.78000 439.05100 655.96900 404.56300 61.23360 447.75600 0.37239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Все обменные курсы для переводов из франков КФА BCEAO