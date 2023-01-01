Франки КФА BCEAO в новые израильские шекели

Сконвертируйте XOF в ILS по реальному обменному курсу

1000 xof
6.24 ils

1.00000 XOF = 0.00624 ILS

Среднерыночный курс в 13:19 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса XOF к ILS

1 мин. назад 1 XOF → 0 ILS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860151.073489.08311.456011.675490.9588518.4641
1GBP1.1625911.24795103.5691.692781.947941.1147521.4666
1USD0.93160.801314182.99151.356451.560910.893317.2015
1INR0.01122550.009655380.012049410.01634440.01880810.01076380.207268

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в новые израильские шекели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XOF из выпадающего списка для исходной валюты и ILS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XOF в ILS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for франк КФА BCEAO

XOF в USD

XOF в GBP

XOF в CAD

XOF в EUR

XOF в AUD

XOF в MAD

XOF в SGD

XOF в NGN

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Израильский новый шекель
1 XOF0.00624 ILS
5 XOF0.03122 ILS
10 XOF0.06244 ILS
20 XOF0.12488 ILS
50 XOF0.31219 ILS
100 XOF0.62439 ILS
250 XOF1.56097 ILS
500 XOF3.12195 ILS
1000 XOF6.24389 ILS
2000 XOF12.48778 ILS
5000 XOF31.21945 ILS
10000 XOF62.43890 ILS
Обменные курсы Израильский новый шекель / Франк КФА BCEAO
1 ILS160.15700 XOF
5 ILS800.78500 XOF
10 ILS1601.57000 XOF
20 ILS3203.14000 XOF
50 ILS8007.85000 XOF
100 ILS16015.70000 XOF
250 ILS40039.25000 XOF
500 ILS80078.50000 XOF
1000 ILS160157.00000 XOF
2000 ILS320314.00000 XOF
5000 ILS800785.00000 XOF
10000 ILS1601570.00000 XOF