Евро в нигерийские найры

Сконвертируйте EUR в NGN по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 770 290 ngn

€1,000 EUR = ₦1 770 NGN

Среднерыночный курс в 14:41
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

Loading

1 EUR в NGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1 770,12001 770,1200
Низкий1 598,69001 147,7200
В среднем1 661,53671 567,2298
Изменить10.41%44.19%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EUR к NGN

За последние 30 дней максимальный курс EUR к NGN составил 1 770,1200, а минимальный — 1 598,6900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1 661,5367. Изменение курса EUR к NGN в процентном соотношении составило 10.41.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к NGN составил 1 770,1200, а минимальный — 1 147,7200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1 567,2298. Изменение курса EUR к NGN в процентном соотношении составило 44.19.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,7710,8851,3783,6181,485156,633,93
1 GBP1,29811,1481,778108,5241,927203,2825,101
1 CHF1,130,87111,54894,511,679177,0334,442
1 CAD0,730,5630,646161,0511,084114,3582,869

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из евро в нигерийские найры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и NGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в NGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

EUR в USD

EUR в GBP

EUR в CHF

EUR в CAD

EUR в INR

EUR в AUD

EUR в JPY

EUR в PLN

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Нигерийская найра
1 EUR1 770,29000 NGN
5 EUR8 851,45000 NGN
10 EUR17 702,90000 NGN
20 EUR35 405,80000 NGN
50 EUR88 514,50000 NGN
100 EUR177 029,00000 NGN
250 EUR442 572,50000 NGN
500 EUR885 145,00000 NGN
1000 EUR1 770 290,00000 NGN
2000 EUR3 540 580,00000 NGN
5000 EUR8 851 450,00000 NGN
10000 EUR17 702 900,00000 NGN
Обменные курсы Нигерийская найра / Евро
1 NGN0,00056 EUR
5 NGN0,00282 EUR
10 NGN0,00565 EUR
20 NGN0,01130 EUR
50 NGN0,02824 EUR
100 NGN0,05649 EUR
250 NGN0,14122 EUR
500 NGN0,28244 EUR
1000 NGN0,56488 EUR
2000 NGN1,12976 EUR
5000 NGN2,82440 EUR
10000 NGN5,64879 EUR