Польский злотый (PLN)
Польский злотый — это официальная валюта Польши. Злотый чаще всего обменивают на евро. Код валюты — PLN; символ — ‘zł.’ Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр. Польский злотый является необеспеченной валютой.
Название валюты
Польский злотый
Символ валюты
zł
Обменный курс для PLN
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|CHF
|KRW
|NOK
|CZK
|Из PLN
|0.25449
|0.23300
|0.19604
|21.28320
|0.22492
|351.80000
|2.73515
|5.88725
|В PLN
|3.92950
|4.29190
|5.10093
|0.04699
|4.44600
|0.00284
|0.36561
|0.16986
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|Название
|польский злотый (PLN)
|Символ
|zł
|Разменная единица
|Грош (1/100 злотого)
|Символ разменной единицы
|gr
|Часто исп. банкноты
|zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Часто исп. монеты
|1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy, zł1, zł2
|Центральный банк
|Национальный банк Польши (НБП)
|Где используется
|Польша
польский злотый (PLN): таблица фактов
Польский злотый является официальной валютой Польши. Код валюты — PLN, а символ — zł.
Слово złoty, происходящее от польского прилагательного "золотой" в его мужской форме, имеет тесную связь с гульденом, в то время как название разменной единицы злотого, "grosz", связано с названием немецкой монеты "groschen", родственным английскому термину "groat". Злотый официально вступил в обращение 28 февраля 1919 года, заменив своего предшественника, польскую марку, и начал циркулировать в 1924 году. Исключительными юридическими лицами, уполномоченными на производство монет и банкнот, являются Польская типография ценных бумаг (PWPW), созданная в Варшаве 25 января 1919 года, и Польский монетный двор, основанный в Варшаве 10 февраля 1766 года.
Из-за инфляции в начале 1990-х годов валюта подверглась деноминации. Таким образом, 1 января 1995 года произошла переоценка, при которой 10 000 старых злотых (PLZ) приравнивались к одному новому злотому (PLN). Как член Европейского Союза, Польша обязана принять евро при выполнении определенных критериев, хотя для выполнения этих условий не существует определенных сроков.
Официальный символ валюты, zł, состоит из строчных букв z и ł, представляющих начальные буквы названия валюты "złoty". Этот символ не имеет единого представления в стандарте Unicode, хотя ранее он присутствовал на польских пишущих машинках и компьютерах. Символ субъединицы "grosz" изображается в виде строчных символов gr.
Польский злотый и Европейский Союз
После вступления Польши в Европейский Союз в мае 2004 года одно из обязательств являлось принятие евро при условии соблюдения необходимых стандартов стабильности. Хотя дискуссии о вступлении в еврозону были значительными, для того, чтобы это сделать, необходимо сначала внести поправки к статье 227 Конституции Республики Польша. Общественное мнение, отраженное в недавних опросах, проведенных по заказу Европейской комиссии, отражает примерно 60%-ную поддержку перехода к евро.