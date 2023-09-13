Польские злотые в болгарские левы

Сконвертируйте PLN в BGN по реальному обменному курсу

1 000 pln
419,63 bgn

1.00000 PLN = 0.41963 BGN

Среднерыночный курс в 4:19 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса PLN к BGN

1 мин. назад 1 PLN → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86061.074789.12271.457561.677910.958418.5271
1GBP1.1619811.2489103.5691.693821.949881.1136421.5302
1USD0.93040.800705182.9281.356251.561280.891717.2393
1INR0.01122050.009655420.012058710.01635450.01882690.01075270.207883

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из польских злотых в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PLN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PLN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for польский злотый

PLN в USD

PLN в EUR

PLN в GBP

PLN в INR

PLN в CHF

PLN в KRW

PLN в NOK

PLN в CZK

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Польский злотый / Болгарский Лев
1 PLN0.41963 BGN
5 PLN2.09814 BGN
10 PLN4.19628 BGN
20 PLN8.39256 BGN
50 PLN20.98140 BGN
100 PLN41.96280 BGN
250 PLN104.90700 BGN
500 PLN209.81400 BGN
1000 PLN419.62800 BGN
2000 PLN839.25600 BGN
5000 PLN2098.14000 BGN
10000 PLN4196.28000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Польский злотый
1 BGN2.38306 PLN
5 BGN11.91530 PLN
10 BGN23.83060 PLN
20 BGN47.66120 PLN
50 BGN119.15300 PLN
100 BGN238.30600 PLN
250 BGN595.76500 PLN
500 BGN1191.53000 PLN
1000 BGN2383.06000 PLN
2000 BGN4766.12000 PLN
5000 BGN11915.30000 PLN
10000 BGN23830.60000 PLN