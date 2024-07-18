Евро в болгарские левы

Сконвертируйте EUR в BGN по реальному обменному курсу

1 000 eur
1 955,71 bgn

€1,000 EUR = лв1,956 BGN

Среднерыночный курс в 13:23
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1 EUR в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,95981,9598
Низкий1,95291,9515
В среднем1,95581,9559
Изменить0.01%0.00%
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Соотношение 1 EUR к BGN

За последние 30 дней максимальный курс EUR к BGN составил 1,9598, а минимальный — 1,9529. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9558. Изменение курса EUR к BGN в процентном соотношении составило 0.01.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к BGN составил 1,9598, а минимальный — 1,9515. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,9559. Изменение курса EUR к BGN в процентном соотношении составило 0.00.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36883,6241,485156,5153,932
1 GBP1,29811,1481,776108,5481,927203,1645,104
1 CHF1,1310,87111,54794,5821,679177,0234,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1221,085114,3992,874

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

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Как произвести расчет конвертации из евро в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для евро

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EUR в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Болгарский Лев
1 EUR1,95571 BGN
5 EUR9,77855 BGN
10 EUR19,55710 BGN
20 EUR39,11420 BGN
50 EUR97,78550 BGN
100 EUR195,57100 BGN
250 EUR488,92750 BGN
500 EUR977,85500 BGN
1000 EUR1 955,71000 BGN
2000 EUR3 911,42000 BGN
5000 EUR9 778,55000 BGN
10000 EUR19 557,10000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Евро
1 BGN0,51132 EUR
5 BGN2,55662 EUR
10 BGN5,11324 EUR
20 BGN10,22648 EUR
50 BGN25,56620 EUR
100 BGN51,13240 EUR
250 BGN127,83100 EUR
500 BGN255,66200 EUR
1000 BGN511,32400 EUR
2000 BGN1 022,64800 EUR
5000 BGN2 556,62000 EUR
10000 BGN5 113,24000 EUR