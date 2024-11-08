Австралийские доллары в болгарские левы

Сконвертируйте AUD в BGN по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = лв1,201 BGN

Среднерыночный курс в 19:11
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График изменения обменного курса AUD к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 AUD в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,21071,2188
Низкий1,18181,1716
В среднем1,19781,1941
Изменение0.02%1.98%
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Соотношение 1 AUD к BGN

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BGN составил 1,2107, а минимальный — 1,1818. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1978. Изменение курса AUD к BGN в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BGN составил 1,2188, а минимальный — 1,1716. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1941. Изменение курса AUD к BGN в процентном соотношении составило 1.98.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3940,9341,679152,751,3921,328
1 GBP1,2911108,9281,2052,167197,1541,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,37411,798163,5651,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Болгарский Лев
1 AUD1,20070 BGN
5 AUD6,00350 BGN
10 AUD12,00700 BGN
20 AUD24,01400 BGN
50 AUD60,03500 BGN
100 AUD120,07000 BGN
250 AUD300,17500 BGN
500 AUD600,35000 BGN
1000 AUD1 200,70000 BGN
2000 AUD2 401,40000 BGN
5000 AUD6 003,50000 BGN
10000 AUD12 007,00000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Австралийский доллар
1 BGN0,83285 AUD
5 BGN4,16424 AUD
10 BGN8,32849 AUD
20 BGN16,65698 AUD
50 BGN41,64245 AUD
100 BGN83,28490 AUD
250 BGN208,21225 AUD
500 BGN416,42450 AUD
1000 BGN832,84900 AUD
2000 BGN1 665,69800 AUD
5000 BGN4 164,24500 AUD
10000 BGN8 328,49000 AUD