Венгерские форинты в болгарские левы

Сконвертируйте HUF в BGN по реальному обменному курсу

10 000 huf
50,04 bgn

Ft1,000 HUF = лв0,005004 BGN

Среднерыночный курс в 06:28
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1 HUF в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00500,0051
Низкий0,00490,0049
В среднем0,00500,0050
Изменить1.30%0.92%
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Соотношение 1 HUF к BGN

За последние 30 дней максимальный курс HUF к BGN составил 0,0050, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0050. Изменение курса HUF к BGN в процентном соотношении составило 1.30.

За последние 90 дней максимальный курс HUF к BGN составил 0,0051, а минимальный — 0,0049. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0050. Изменение курса HUF к BGN в процентном соотношении составило 0.92.

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Популярные валюты

 USDEURGBPCADSGDZARINRAUD
1 USD10,9190,7731,3711,34518,29783,6361,493
1 EUR1,08910,8421,4921,46419,9291,0541,625
1 GBP1,2931,18811,7731,73923,661108,1531,93
1 CAD0,730,670,56410,98113,34861,0151,089

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Как произвести расчет конвертации из венгерских форинтов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите HUF из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из HUF в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для венгерский форинт

HUF в USD

HUF в EUR

HUF в GBP

HUF в CAD

HUF в SGD

HUF в ZAR

HUF в INR

HUF в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Венгерский форинт / Болгарский Лев
2000 HUF10,00808 BGN
5000 HUF25,02020 BGN
10000 HUF50,04040 BGN
15000 HUF75,06060 BGN
20000 HUF100,08080 BGN
30000 HUF150,12120 BGN
40000 HUF200,16160 BGN
50000 HUF250,20200 BGN
60000 HUF300,24240 BGN
100000 HUF500,40400 BGN
150000 HUF750,60600 BGN
200000 HUF1 000,80800 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Венгерский форинт
1 BGN199,83900 HUF
5 BGN999,19500 HUF
10 BGN1 998,39000 HUF
20 BGN3 996,78000 HUF
50 BGN9 991,95000 HUF
100 BGN19 983,90000 HUF
250 BGN49 959,75000 HUF
500 BGN99 919,50000 HUF
1000 BGN199 839,00000 HUF
2000 BGN399 678,00000 HUF
5000 BGN999 195,00000 HUF
10000 BGN1 998 390,00000 HUF