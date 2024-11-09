Чешские кроны в болгарские левы

Сконвертируйте CZK в BGN по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = лв0,07738 BGN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к BGN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BGN
1 CZK в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,07760,0782
Низкий0,07710,0771
В среднем0,07730,0776
Изменение0.26%-0.07%
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Соотношение 1 CZK к BGN

За последние 30 дней максимальный курс CZK к BGN составил 0,0776, а минимальный — 0,0771. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0773. Изменение курса CZK к BGN в процентном соотношении составило 0.26.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к BGN составил 0,0782, а минимальный — 0,0771. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0776. Изменение курса CZK к BGN в процентном соотношении составило -0.07.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Болгарский Лев
1 CZK0,07738 BGN
5 CZK0,38691 BGN
10 CZK0,77382 BGN
20 CZK1,54763 BGN
50 CZK3,86909 BGN
100 CZK7,73817 BGN
250 CZK19,34543 BGN
500 CZK38,69085 BGN
1000 CZK77,38170 BGN
2000 CZK154,76340 BGN
5000 CZK386,90850 BGN
10000 CZK773,81700 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Чешская крона
1 BGN12,92290 CZK
5 BGN64,61450 CZK
10 BGN129,22900 CZK
20 BGN258,45800 CZK
50 BGN646,14500 CZK
100 BGN1 292,29000 CZK
250 BGN3 230,72500 CZK
500 BGN6 461,45000 CZK
1000 BGN12 922,90000 CZK
2000 BGN25 845,80000 CZK
5000 BGN64 614,50000 CZK
10000 BGN129 229,00000 CZK