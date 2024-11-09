Чешские кроны в болгарские левы
Сконвертируйте CZK в BGN по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CZK к BGN
1 CZK = 0,07738 BGN
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|1 CZK в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0776
|0,0782
|Низкий
|0,0771
|0,0771
|В среднем
|0,0773
|0,0776
|Изменение
|0.26%
|-0.07%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CZK к BGN
За последние 30 дней максимальный курс CZK к BGN составил 0,0776, а минимальный — 0,0771. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0773. Изменение курса CZK к BGN в процентном соотношении составило 0.26.
За последние 90 дней максимальный курс CZK к BGN составил 0,0782, а минимальный — 0,0771. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0776. Изменение курса CZK к BGN в процентном соотношении составило -0.07.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Чешская крона
|1 BGN
|12,92290 CZK
|5 BGN
|64,61450 CZK
|10 BGN
|129,22900 CZK
|20 BGN
|258,45800 CZK
|50 BGN
|646,14500 CZK
|100 BGN
|1 292,29000 CZK
|250 BGN
|3 230,72500 CZK
|500 BGN
|6 461,45000 CZK
|1000 BGN
|12 922,90000 CZK
|2000 BGN
|25 845,80000 CZK
|5000 BGN
|64 614,50000 CZK
|10000 BGN
|129 229,00000 CZK