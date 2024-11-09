Чешские кроны в польские злотые

Сконвертируйте CZK в PLN по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = zł0,1711 PLN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к PLN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PLN
1 CZK в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17240,1724
Низкий0,16960,1693
В среднем0,17110,1706
Изменение0.76%-0.04%
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Соотношение 1 CZK к PLN

За последние 30 дней максимальный курс CZK к PLN составил 0,1724, а минимальный — 0,1696. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1711. Изменение курса CZK к PLN в процентном соотношении составило 0.76.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к PLN составил 0,1724, а минимальный — 0,1693. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1706. Изменение курса CZK к PLN в процентном соотношении составило -0.04.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

CZK в EUR

CZK в USD

CZK в GBP

CZK в KRW

CZK в PLN

CZK в INR

CZK в TRY

CZK в CHF

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Польский злотый
1 CZK0,17107 PLN
5 CZK0,85537 PLN
10 CZK1,71073 PLN
20 CZK3,42146 PLN
50 CZK8,55365 PLN
100 CZK17,10730 PLN
250 CZK42,76825 PLN
500 CZK85,53650 PLN
1000 CZK171,07300 PLN
2000 CZK342,14600 PLN
5000 CZK855,36500 PLN
10000 CZK1 710,73000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Чешская крона
1 PLN5,84545 CZK
5 PLN29,22725 CZK
10 PLN58,45450 CZK
20 PLN116,90900 CZK
50 PLN292,27250 CZK
100 PLN584,54500 CZK
250 PLN1 461,36250 CZK
500 PLN2 922,72500 CZK
1000 PLN5 845,45000 CZK
2000 PLN11 690,90000 CZK
5000 PLN29 227,25000 CZK
10000 PLN58 454,50000 CZK