Доллар США (USD)

Доллар — это официальная валюта Соединенных Штатов Америки. Он является самой торгуемой валютой в мире. За ним следуют евро и японская иена. Код валюты — USD; символ — $. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и доллар является необеспеченной валютой.

Название валюты

Доллар США

$

Обменный курс для USD

 KRW INR JPY CAD EUR GBP CNY MXN
Из USD1382.42000 83.61960 156.47000 1.36825 0.91580 0.77039 7.25855 17.76730
В USD0.00072 0.01196 0.00639 0.73086 1.09195 1.29805 0.13777 0.05628

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