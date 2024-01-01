Доллар США (USD)
Доллар — это официальная валюта Соединенных Штатов Америки. Он является самой торгуемой валютой в мире. За ним следуют евро и японская иена. Код валюты — USD; символ — $. Коэффициент конвертации достигает 6-значных цифр и доллар является необеспеченной валютой.
Название валюты
Доллар США
Символ валюты
$
Обменный курс для USD
|KRW
|INR
|JPY
|CAD
|EUR
|GBP
|CNY
|MXN
|Из USD
|1382.42000
|83.61960
|156.47000
|1.36825
|0.91580
|0.77039
|7.25855
|17.76730
|В USD
|0.00072
|0.01196
|0.00639
|0.73086
|1.09195
|1.29805
|0.13777
|0.05628
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