Amerikaanse Dollar (USD)

De dollar is de officiële munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika. Het is de valuta die het meest gewisseld wordt in de wereld, gevolgd door de euro en de Japanse yen. USD is de valutacode van de dollar, het gebruikte symbool is $, en het is een fiduciaire valuta. De omrekenfactor van de dollar heeft 6 significante cijfers.