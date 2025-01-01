Internationale aandelenticker
Koop of verkoop je een aandeel dat niet in je lokale valuta wordt verhandeld? Laat je niet van de wijs brengen door de omrekening van valuta's. Zet je aandelen om in elke valuta met onze handige tool en je weet altijd wat je krijgt.
Een aandeel zoeken
Voer de naam in van het bedrijf of fonds dat je zoekt. Je kunt ook rechtstreeks het aandelentickersymbool invoeren als je dat weet.
Mensen zoeken ook naar
|SNAP
|TSLA
|RIVN
|T
|MSFT
|AMZN
|AMD
|EUR
|7.05
|375.54
|13.29
|24.14
|436.14
|187.41
|135.98
|USD
|8.27
|440.40
|15.59
|28.31
|511.46
|219.78
|159.46
|GBP
|6.16
|327.86
|11.61
|21.08
|380.76
|163.62
|118.71
|CHF
|6.58
|350.58
|12.41
|22.54
|407.15
|174.96
|126.94
Wanneer je aandelen en fondsen koopt of verkoopt die in het buitenland genoteerd staan, kun je voor extra kosten komen te staan voor je grensoverschrijdende overboeking. Gebruik Wise-geldoverschrijving om verborgen wisselkoersopslagen te vermijden of open een Wise-rekening om je geld gemakkelijk te beheren in tot 40 valuta's.
Vermijd verborgen kosten voor internationale overschrijvingen met een Wise-rekening.*
Zet je aandelenopties of RSU's om in hard geld
Als je RSU's of aandelenopties hebt in een vreemde valuta, wil je dat de oprengsten van je beslissing zichtbaar worden op je rekening. Nadat je het geld hebt ontvangen, kun je het rechtstreeks op je rekening omwisselen tegen de gemiddelde wisselkoers.
Houd meer dan 40 valuta's aan om op elk moment geld om te wisselen en te versturen
Voeg gratis een valuta toe aan je rekening wanneer je maar wilt. Je kunt geld wisselen tegen de middenkoers. Met Wise kun je ook geld ontvangen in andere valuta dan je lokale. Ontvang je salaris, pensioen of andere betalingen met rekeninggegevens voor 8 valuta.
Geld besparen bij het kopen of verkopen van internationale aandelen
- 1
Vermijd verborgen internationale overschrijvingskosten wanneer je geld opneemt van handelsplatformen*
Als je in internationale aandelen belegt, moet je waarschijnlijk geld naar het buitenland sturen. Bij Wise zijn er geen hoge kosten, verborgen of anderszins. Het is dus goedkoper dan wat je gewend bent.
- 2
Zet je geld om in andere valuta wanneer de tijd rijp is
Wanneer je een aandeel verkoopt op het platform van je voorkeur, kun je de opbrengst van je aandelen aanhouden in 40 valuta op je Wise-rekening. Verkoop in USD, bewaar het op je Wise-rekening en wissel om wanneer nodig.
- 3
Gebruik een Wise-debitcard voor dagelijkse uitgaven en om geld op te nemen
Onze Wise-debitcard is een handige manier om te betalen. Gebruik hem voor oinline transacties of in winkels, of neem contant geld op bij geldautomaten. Geen toeslagen, geen stiekeme transactiekosten.
Vermijd verborgen kosten voor internationale overschrijvingen met een Wise-rekening*
Met Wise heb je toegang tot de echte, gemiddelde wisselkoers voor naadloze en kosteneffectieve transacties wereldwijd. Banken adverteren vaak met gratis of goedkope overboekingen, maar voegen een verborgen opslag toe aan de wisselkoers. Wise geeft je de echte, gemiddelde wisselkoers, zodat je enorm kunt besparen op je internationale geldoverschrijvingen.
Disclaimer
De internationale aandelenticker van Wise biedt alleen informatie voor referentiedoeleinden. Deze tool en dit platform bieden geen mogelijkheden voor het kopen of verkopen van aandelen en de hier weergegeven gegevens dienen niet te worden beschouwd als financieel advies.
Alle beleggingsbeslissingen dienen te worden genomen na grondig onderzoek en raadpleging van een gekwalificeerd financieel adviseur. Wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid van de verstrekte informatie en gebruikers moeten voorzichtig zijn en professioneel advies vragen bij het maken van beleggingskeuzes.
Houd er rekening mee dat bepaalde producten of functies mogelijk niet in alle regio's beschikbaar zijn. Ga naar www.wise.com om de beschikbaarheid te bekijken en meer te weten te komen over ons aanbod.