Yhdysvaltain dollari (USD)

Dollari on Yhdysvaltojen virallinen valuutta. Se on maailman vaihdetuin valuutta, jota seuraavat euro ja Japanin jeni. USD on dollarin valuuttakoodi, sitä symboloi $-merkki ja se on fiat-valuutta. Dollarin muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa.