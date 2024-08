Meksikon peso (MXN)

Meksikon peso on Meksikon valuutta. Sen valuuttakoodi on MXN ja symboli $. Jotta Meksikon peson voi erottaa muista $-merkkiä tunnuksenaan käyttävistä valuutoista, siihen viitataan joskus lyhenteillä M$, MX$ tai MEX$. Symboli MXN korvasi entisen symbolin MXP:n. Peson muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa, ja se on fiat-valuutta. Eniten peson vaihtoa käydään Yhdysvaltain dollarin kanssa.