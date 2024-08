Sveitsin frangi (CHF)

Sveitsin frangi on Sveitsin valuutta, ja sitä vaihdetaan eniten euron kanssa. Frangia edustaa merkki Fr, SFr tai FS, ja sen valuuttakoodi on CHF. Sveitsin frangi on fiat-valuutta, ja sen muuntokerroin on 6 merkitsevää numeroa. Sveitsin frangia kutsutaan saksaksi frankeniksi, ranskaksi ja romaniaksi se on franc, ja italiaksi taas franco.