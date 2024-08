Australian dollari (AUD)

Australian dollari on Australian liittovaltion ja sen riippumattomien saarten valuutta. AUD on Australian dollarin koodi. Sitä symboloi dollarin merkki $, mutta se voidaan kirjoittaa myös muotoon A$ tai AU$ sen muista dollaripohjaisista valuutoista erottamiseksi. Australian dollareita vaihdetaan maailmanmarkkinoilla yleisimmin Ison-Britannian punnan kanssa. Se on myös fiat-valuutta. Australian dollari on maailman viidenneksi suurin kaupankäynnin valuutta Yhdysvaltain dollarin, euron, Japanin jenin ja Englannin punnan jälkeen. Sen muuntokerroin on 5 merkitsevää numeroa.