Dólar Australiano (AUD)

O dólar australiano é a moeda da Austrália e suas ilhas independentes. AUD é o código para a moeda e o símbolo é $, mas também pode ser escrito como A$ ou AU$ para distinguir de outras moedas baseadas em dólar. O AUD é a moeda mais negociada com a libra esterlina no mercado global e é uma moeda fiduciária. É a quinta moeda mais negociada no mundo, atrás do dólar, do euro, do iene japonês e da libra esterlina. O fator de conversão do AUD possui 5 algarismos significativos.